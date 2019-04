Lions Club International : La Guinée sera hôte du 38ème Congrès

L’ONG, les Lions Club International a organisé ce vendredi 26 avril 2019 une conférence de presse sur la tenue des travaux du 38ème Congrès du District Multiple 403 des Lions Club International qui se tiendra du 1er au 5 mai 2019 à Conakry.

Cet événement qui réunira environs 1000 à 1500 délégués venant de 21 pays africains et qui connaitra la présence des instances dirigeantes du mouvement venant de l’Amérique, de l’Europe et du Pakistan se tiendra sous le haut patronage du Président de la République de Guinée, Pr Alpha Condé. Cette rencontre a pour thème général « Quelles stratégies pour une croissance durable dans le District Multiple 403 ? »

Lors de cette conférence de presse, la 1ère Vice-gouverneur du District 403 A1 a donné le programme des travaux du 38ème Convention-Congrès.

« Le premier jour nous avons le cocktail de bienvenue que nous allons organiser pour souhaiter la bienvenue à nos hôtes avec le ministère de la culture pour monter le savoir-faire de la culture guinéenne. Le 2 mai, nous aurons le défilé des 28 nations dans leurs costumes traditionnels et nous allons les accompagner avec leurs drapeaux du pont 8 novembre jusqu’au palais du peuple. Après nous irons à l’hôtel Riviera Royal où le chef de l’Etat Alpha Condé va venir présider l’ouverture de notre convention avec toutes les nations. Dans l’après-midi nous aurons des formations. Ensuite, le lendemain nous aurons le congrès des différents districts pour renouveler leurs instances dirigeantes, les anciens vont faire leur bilan et les nouveaux vont être investis. Je serai investi Gouverneur ce jour-là. Le 4 mai nous aurons la cérémonie de clôture et le soir nous aurons un grand diner-gala. Enfin, nous allons organiser une excursion sur le site du barrage de Souapiti et nous ferons du tourisme sur nos Iles », a détaillé M’balou Cissé.

Cette convention sera aussi l’occasion pour introniser les nouveaux Gouverneurs. Pour cette année, une première femme sera intronisée Gouverneur du District 403 A1 et elle sera de nationalité guinéenne.

« Une fois investi, je conduirai les destinées de huit pays, la Guinée, la Guinée Bissau, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie, le Mali, le Sénégal et le Niger pendant un an. Après je vais visiter ces pays pour aller m’enquérir des problèmes, voir comment ils font pour conduire des œuvres en faveur des populations démunies. Puisque notre but c’est de venir en aide aux plus démunis. Le programme que je vais conduire pendant mon mandat s’articule autour de la jeunesse, les femmes, la lutte contre le diabète, le cancer infantile, l’environnement et la communication », a expliqué aussi M’balou Cissé la future Gouverneur.