L’italien Niccolo Banifazio remporte le 14ème tour Amissa Bongo

Le cycliste italien, Niccolo Bonifazio, de l’Ecurie Direct Energie a remporté sans surprise, dimanche, au terme de la 7ème étape, la 14ème édition du tour international cycliste gabonais « La Tropicale Amissa Bongo, courue dans Libreville et sa périphérie.Niccolo Bonifazio qui participait pour la première fois au tour du Gabon, a affiché son intention dès la première journée, en remportant la première étape l’étape et par la même occasion le maillot jaune. Un maillot jaune qu’il a conservé jusqu’à la victoire finale.

« J’ai apprécié cette course qui me met en conditions pour commencer l’année », s’est-il réjoui au terme de la course, promettant de revenir l’année prochaine.

Niccolo Banifazio a gagné la 14ème édition de la petite reine avec 6 secondes d’avance sur son challenger Lorrenzo Manzin. Malgré sa victoire à la 7ème étape, le sprinteur français de l’écurie Vital Concept reste à la 2ème place. Pour une première participation, la moisson a été bonne pour le nouveau champion.

La course cycliste internationale Tropicale Amissa Bongo est la compétition qui ouvre le calendrier officiel de l’UCI. La saison du cyclisme est donc lancée pour d’autres tours à travers le monde.