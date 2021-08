L’Ivoirien Isaac Gnamba-Yao nouveau PCA de l’Union postale universelle

L’Ivoirien Isaac Gnamba-Yao, a été désigné jeudi Président du Conseil d’administration de l’Union postale universelle (UPU), à l’occasion du 27e Congrès de l’organisation à Abidjan.

M. Isaac Gnamba-Yao est l’actuel directeur général de La Poste de Côte d’Ivoire. Il a été désigné lors d’une plénière, au cours de laquelle les membres du Conseil d’administration de l’UPU ont été retenus.

Le nouveau PCA de l’UPU a témoigné sa gratitude aux autorités ivoiriennes qui lui ont fait confiance et salué l’ensemble des postiers de Côte d’Ivoire, qui sans eux le regard ne serait pas porté sur sa personne.

« C’est maintenant que le travail commence et nous devons retrousser les manches parce que la responsabilité est très grande », a déclaré à la presse M. Isaac Gnamba-Yao, ajoutant que le défi, c’est de travailler avec l’ensemble des membres du Conseil.

Il aura pour challenge d’œuvrer à la réalisation optimale de la stratégie postale d’Abidjan dessinée lors de ce 27e Congrès de l’UPU et qui devrait courir pendant les quatre prochaines années.

S’adressant à l’auditoire, M. Isaac Gnamba-Yao a demandé aux congressistes de « garder durant ces quatre ans l’esprit d’Abidjan », notamment le succès de la rencontre qui a resserré les liens de confraternité.

Le développement de l’e-commerce a constitué un enjeu central du 27e Congrès postal universel qui s’achève à Abidjan ce 27 août 2021. Durant les 4 années à venir, le Conseil d’administration devrait soutenir cet objectif.

Confrontée depuis des années à la baisse des volumes de courriers, l’UPU a en revanche anticipé la hausse des flux de colis. Le nouveau directeur général de l’UPU, le Japonais Masahiko Metoki veut faire du digital une clé de réussite des projets du secteur postal.

L’UPU est une institution dépendante de l’ONU, même si sa création, bien plus ancienne, date de 1874, elle constitue l’une des plus anciennes organisations internationales; et veut permettre aux différentes couches sociales de bénéficier des services postaux.