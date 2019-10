L’OCP accompagne les coopératives marocaines au Salon africain tournant de l’ESS à Dakar

La Fondation OCP accompagne 30 coopératives marocaines devant participer à la deuxième édition du Salon Africain Tournant de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) qui se tient du 29 octobre au 05 novembre à Dakar.Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts de promotion déployés par la Fondation OCP afin de favoriser l’émergence d’un entrepreneuriat social innovant et socialement responsable en Afrique, indique mardi un communiqué de l’OCP parvenu à APA.

Le Salon africain de l’ESS connait la participation de 52 coopératives marocaines qui se fixent pour objectifs de mettre en avant les produits du terroir et l’artisanat marocains, de partager leurs expériences avec les coopératives africaines et de développer des opportunités d’accès à de nouveaux marchés.

A cette occasion, trois prix seront attribués par la Fondation OCP aux coopératives les plus innovantes. La Fondation OCP contribue également à l’enrichissement du programme scientifique prévu en marge du salon, à travers la participation aux panels autours des thématiques du marketing digital et du développement territorial de l’ESS.

Cette 2e édition réunira les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire du Sénégal, du Maroc et de la Côte d’Ivoire autour du thème de « L’Economie Sociale et Solidaire : un modèle alternatif et inclusif d’entrepreneuriat ».

La cérémonie d’inauguration officielle, prévue le jeudi 31 octobre, sera marquée par la présence effective du Président sénégalais, Macky Sall.

La Fondation OCP a, depuis sa création, réservé une place particulière aux domaines de l’Entrepreneuriat Social et de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle œuvre constamment pour appuyer les acteurs de l’ESS à travers des programmes d’accompagnement, de formation, de renforcement de capacités, d’appui à la certification et d’aide à la commercialisation.

La Fondation OCP apporte également son appui aux grandes manifestations nationales en lien avec la thématique, notamment au Salon National de l’Economie sociale et solidaire qu’elle soutient chaque année depuis 2014.

Dans ce cadre, plus de 730 coopératives et associations ont été formées et accompagnées par la Fondation. Celle-ci attribue, par ailleurs, chaque année à l’occasion du Salon National de l’ESS, des prix récompensant l’innovation, l’excellence et l’impact social.

La Fondation contribue à la réalisation de cartes de fertilité permettant d’évaluer le niveau de fertilité des sols et leurs besoins précis en éléments fertilisants.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation OCP participe à la diffusion du savoir en étant un acteur engagé pour la transmission d’un monde meilleur aux générations futures. Ses actions s’articulent autour de plusieurs domaines, tels que l’éducation, la formation et la recherche et développement.