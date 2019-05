L’OIP octroie le prix international Solomana Kanté à l’auteur Nafadji Sory CONDE

L’Organisation Internationale Panafricaine a décerné ce week-end à l’université de Sonfonia Conakry le prix international Solomana Kanté à l’auteur Nafadji Sory CONDE, pour ses efforts en faveur de la promotion des langues nationales à travers l’écriture n’ko.

D’après le responsable fédéral de L’OIP, Mr Condé Abdoulaye, le prix international Solomana Kanté, vise à encourager la recherche scientifique authentique africaine et les efforts pour le futur d’une Afrique meilleure. L’OIP est une structure internationale panafricaine fondée par l’universitaire camerounais, le professeur Grégoire Biyogo, afin de promouvoir la créativité philosophique, scientifique, intellectuelle et littéraire des africains et des afro-descendants.

L’heureux récipiendaire Nafadji Sory CONDE est auteur de plusieurs livres et articles scientifiques publiés dans les revues internationales en Russie et aux États-Unis. Ses deux derniers ouvrages publiés aux éditions Harmattan Guinée en 2017 ont retenu l’attention du comité scientifique du prix: Introduction au N’ko, une alternative linguistique pour l’Afrique ; Sociologie Générale ou les sciences sociales en N’ko. Ses actions scientifiques en faveur des langues africaines ont également plaidé en sa faveur. Le lauréat Nafadji Sory CONDE a exprimé sa satisfaction et à dédié son prix à sa famille et à ses compagnons panafricains qui promeuvent les langues africaines et l’écriture N’ko.