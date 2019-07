L’ONU appelle à enquêter sur la mort de lycéens tués au Soudan

L’ONU a réclamé mardi une enquête sur la mort de cinq lycéens tués par balles au Soudan lors d’une manifestation contre les pénuries de pain et de carburant, avant de nouvelles discussions prévues entre militaires et meneurs de la contestation.

Les manifestants accusent les redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF), dirigées par le numéro deux du Conseil militaire à la tête du pays, Mohammed Hamdan Daglo, d’avoir tué lundi les cinq lycéens lors d’un rassemblement dans la ville soudanaise d’Al-Obeid (centre).

Pays pauvre à l’économie exsangue, le Soudan est en proie à un mouvement de contestation depuis décembre. Déclenchées après le triplement du prix du pain, les manifestations se sont transformées en opposition au président Omar el-Béchir, destitué et arrêté par l’armée le 11 avril après 30 ans au pouvoir.

Les violences de lundi risquent de mettre en péril une reprise prévue mardi des négociations entre pouvoir militaire et contestation pour finaliser un accord sur la transition conclu en juillet.

Le Fonds des Nations unies pour l’Enfance (Unicef) a appelé les autorités à « enquêter et à traduire en justice tous les auteurs de violences contre des enfants ».

« Aucun enfant ne devrait être enterré dans son uniforme d’écolier », a écrit l’Unicef dans un communiqué, indiquant que les manifestants tués avaient entre 15 et 17 ans.

« Tuer des civils pacifiques est un crime inacceptable qui ne doit pas rester impuni, a de son côté dénoncé le chef du Conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhane.

Les autorités ont imposé un couvre-feu nocturne dans la ville d’Al-Obeid et trois autres localités du Kordofan-Nord (centre) dès lundi. Toutes les écoles de cet Etat du centre du pays ont reçu l’ordre des autorités de suspendre les cours.

L’Association des professionnels soudanais (SPA), fer de lance de la contestation, a elle immédiatement appelé à de nouvelles manifestations dans tout le pays pour dénoncer ce « massacre ».

« Les forces Janjawid et des snipers ont tiré sans merci à balles réelles sur des écoliers », a affirmé la SPA, en référence aux RSF, dont des éléments ont été recrutés parmi les Janjawid, milices accusées d’atrocités au Darfour (ouest).

Selon la SPA, plus de 60 personnes ont également été blessées.

« Les morts sont des enfants et cela ajoute à la brutalité », a dénoncé un leader de la contestation Ismail al-Taj lors d’une manifestation lundi à Khartoum, des centaines de personnes s’étant rassemblées dans la capitale et à Omdourman, ville voisine, pour condamner les violences à Al-Obeid.

Depuis décembre, la répression de la contestation a fait plus de 250 morts, y compris les 127 manifestants tués le 3 juin dans la dispersion brutale d’un sit-in à Khartoum, selon un comité de médecins proche de la contestation.

– Suspendre les négociations –

Lundi, les lycéens protestaient notamment contre les pénuries de pain et de carburant à Al-Obeid, selon des habitants de la ville.

Après leur mort, des appels à suspendre les négociations avec le pouvoir militaire se sont multipliés, plusieurs leaders de la contestation s’étant rendus à Al-Obeid.

« Nous ne pouvons pas nous assoir à la table des négociations avec ceux qui permettent de tuer des révolutionnaires », a affirmé Siddig Youssef, l’un des meneurs de la contestation.

Les négociations devaient permettre de finaliser certains points en suspens après la conclusion d’un accord de partage du pouvoir le 17 juillet. Obtenu après de difficiles négociations, il prévoit un Conseil souverain composé de cinq militaires et six civils qui sera chargé de mener la transition pendant un peu plus de trois ans.

Malgré cet accord, Khartoum a été le théâtre depuis samedi de manifestations pour protester contre les conclusions d’une enquête officielle sur la dispersion meurtrière du sit-in de manifestants le 3 juin dans la capitale.

Cette enquête a conclu samedi à l’implication de huit paramilitaires dont trois au moins sont membres des RSF alors que Mohammed Hamdan Daglo avait auparavant nié toute responsabilité de ses forces.

Selon un comité de médecins proche des protestataires, 127 manifestants ont péri le 3 juin.

Mais selon cette enquête, seulement 17 personnes ont été tuées le 3 juin, et 87 la semaine qui a suivi.

Des conclusions rejetées par les chefs de la contestation, l’enquête exonérant la responsabilité du Conseil militaire, qui a affirmé n’avoir pas donné les ordres pour la dispersion.