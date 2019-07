L’Organisation arabe des droits de l’Homme condamne les exécutions extrajudiciaires en Libye

L’Organisation arabe des droits de l’Homme et de sa branche en Libye ont condamné les enlèvements et les exécutions extrajudiciaires perpétrés au cours des trois derniers jours à Tripoli et à Benghazi.Par Mohamed Fayed

Les deux instances ont ainsi condamné l’enlèvement de la députée Siham Sarqiwa, Présidente du Comité des droits de l’Homme à la Chambre des représentants libyenne, à son retour des réunions au Caire après l’invasion de son domicile à Benghazi et l’agression de son mari.

A cet égard, les deux instances mettent en garde contre son arrestation sans arrêt judiciaire, ce qui constituerait une violation flagrante de l’immunité parlementaire et des instruments internationaux des droits de l’homme.

Les deux organisations ont appelé les autorités concernées de l’Est du pays à ouvrir une enquête sur l’attaque de la maison de Mme Sarqiwa et sur la nécessité de révéler son sort.

Dans la même veine, les deux instances ont dénoncé l’enlèvement du chef du Centre de contrôle des aliments et des médicaments, Mohammed Omar al-Mashai, dans la région d’Abou Salim à Tripoli et appelé les autorités de la région occidentale à révéler le lieu où il se trouve et son sort.

Aussi, les deux organisations ont condamné le meurtre extrajudiciaire de deux Osama al-Qataani, Tariq al-Qataani, Masoud al-Tarhouni, Abdulqadir al-Awami et Mohamed Kablan (72 ans), dont les corps ont été retrouvés à proximité du cimetière Hawari de Benghazi.

Les deux instances appellent à la nécessité de révéler les circonstances du crime, de traduire les responsables en justice et de mettre fin à l’impunité.