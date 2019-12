L’Organisation internationale pour la migration en partenariat avec l’ ISIC de Kountia

Un certificat sur la migration et les objectifs du développement durable sera mis en place grâce à la collaboration de l’Organisation Internationale pour la migration et l’Institut Supérieure de l’Information et de la Communication.

Cette initiative vise à intéresser et spécialiser les acteurs des médias et de la société civile sur la problématique de la migration en Guinée.

Cette action s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs des médias et de la société civile entrepris par l’OIM à travers ses différents projets afin de stimuler leur intérêt pour la migration et les objectifs de développement durable.

Les modalités de sélection des bénéficiaires au nombre de 25 pour cette première session de formation n’ont pas été communiquées. Cependant, le programme va s’entendre à d’autres institutions de formation du pays.

Ce programme se tiendra en deux phases. La première consistera à des enseignements théoriques. La deuxième sera pratique. Elle comprend un stage professionnel résultant des projets d’études à l’issue de la formation. Ce stage avec une prise en charge pendant trois mois sera offert aux meilleurs étudiants à travers une sélection finale.