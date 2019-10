L’ouverture du dialogue politique au menu des quotidiens béninois

Les quotidiens béninois parvenus jeudi à APA consacrent leur parution du jour à l’ouverture, ce 10 octobre, du dialogue politique initié par le chef de l’Etat.« Le grand Jour », affiche le quotidien Kini-Kini qui souligne que les délégués des différents partis politiques conviés au dialogue politique se retrouvent ce matin au Palais des Congrès de Cotonou pour débattre des questions qui sont exclusivement d’ordre politique, l’objectif étant d’essayer de corriger les manquements nés des élections législatives.

Djakpata parle d’« Un rendez-vous politique inédit, après la conférence nationale de février 1990 » et précise que le président de la république, dans sa vision de dialoguer avec la classe politique du Bénin pour l’instauration d’un climat politique apaisé, donnera la chance aux délégués des chapelles politiques convoquées de se prononcer sur la situation politique du pays, de faire des observations sur l’arsenal politique béninois, avant de de formuler des propositions.

Info-Plus s’intéresse pour sa part à la « Conduite du dialogue politique » et titre : « Dorothée Cossi Sossa et Victor Prudent Topanou aux commandes ». Pour ce journal, le chef de l’Etat ne conduira pas le dialogue politique qui s’ouvre ce jour. Face à ceux qui jurent qu’il ne saurait être à la fois juge et partie, le président veut montrer sa volonté de voir cette rencontre être celle de la vérité et de sincérité. Et pour cela les échanges auront lieu sous la supervision des professeurs de droit Dorothée Cossi Sossa et Victor Prudent Topanou respectivement facilitateur et 1er rapporteur.

Cela fait dire à Bénin Intelligent que « Talon s’éloigne pour l’impartialité » en choisissant deux personnalités neutres pour conduire le dialogue politique.

Fraternité en déduit que c’est « Le pas décisif vers la paix ». Il ne s’agira pas, selon le journal, de tourner le dos au passé, mais d’en tirer les leçons pour l’avenir. Le consensus sera le maître mot de cette rencontre qui nourrit tant d’espoir, aussi bien dans le rang des politiques que de l’opinion publique.

« Dans un sursaut patriotique, chacun des participants à ce dialogue devrait y mettre du sien, pour faire restaurer cette image de havre de paix qui nous colle à la peau telle une ombre, depuis l’historique conférence nationale de février 1990 », conclut le journal.