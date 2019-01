L’UA condamne l’attaque terroriste à Nairobi

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat a condamné l’attaque terroriste perpétrée mardi contre un complexe hôtelier à Nairobi, la capitale du Kenya.Dans un communiqué de presse, M. Mahamat a déclaré que l’attentat « souligne la nécessité impérieuse de redoubler d’efforts pour lutter contre le terrorisme sur l’ensemble du continent ».

Il a salué la réaction rapide des forces de sécurité kényanes face aux militants qui ont pris d’assaut le complexe de Dusit à Nairobi et exprimé sa solidarité avec le gouvernement et le peuple du Kenya.

« Le président de la Commission réitère l’engagement de l’UA à continuer de travailler avec ses Etats membres et ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme sur l’ensemble du continent, et à poursuivre ses efforts pour stabiliser la situation en Somalie et la lutte contre al-Shabaab, à travers sa Mission en Somalie (AMISOM) », poursuit le président de la Commission de l’UA.

Les militants d’al-Shabaab basés en Somalie ont déjà revendiqué l’attentat terroriste, qui a fait 15 morts et 31 blessés.

Les assaillants se sont introduits de force dans le 14 Riverside Drive tirant sur les gardes de sécurité à l’entrée et en les forçant à l’ouvrir, alors qu’un kamikaze se faisait exploser.