L’UA salue la signature de l’accord de transition au Soudan

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, s’est félicité de la signature du Document constitutionnel de la période transitoire par le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement au Soudan.« Cette évolution jette les bases d’une transition démocratique avec un gouvernement dirigé par des civils et constitue une réalisation importante pour l’Afrique dans sa volonté de résoudre ses propres problèmes », a déclaré lundi le président de la Commission de l’Union Africaine dans un communiqué.

M. Mahamat a également saisi cette occasion pour féliciter les acteurs politiques, tant civils que militaires, qui ont surmonté leurs divergences en plaçant les intérêts du pays au-dessus de toute autre considération.

Il a en outre exhorté tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à redoubler d’efforts pour fournir au Soudan et à ses autorités de transition le soutien nécessaire au cours de cette phase clé de l’histoire du pays.

Le président de la Commission de l’UA a également réitéré l’engagement constant du bloc régional à soutenir le peuple et les autorités soudanaises dans leur quête de paix, de réconciliation et de prospérité.

De même, les États-Unis se sont félicités de la signature du Document constitutionnel de la période de transition.

L’adjoint au président pour les affaires de sécurité nationale (NSA), John Bolton, a qualifié l’accord d’excellent et a déclaré sur Twitter : « C’est formidable que les parties soudanaises aient fait des progrès significatifs vers une déclaration constitutionnelle ».

« Le peuple soudanais a lutté pour un gouvernement de transition dirigé par des civils et cet accord doit répondre aux exigences du peuple soudanais », a-t-il ajouté.