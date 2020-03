L’UE expulse l’ambassadeur du Bénin à Bruxelles

L’Union européenne a décidé, jeudi, d’expulser le chef de la mission du Bénin à Bruxelles, Zacharie Richard Akplogan, pour protester contre l’expulsion de son ambassadeur à Cotonou le 20 novembre 2019.« Le Conseil a décidé aujourd’hui que le chef de la mission de la République du Bénin auprès de l’Union européenne sera déclaré persona non grata », écrit l’UE sur son site internet visité par APA.

Elle explique que cette décision fait suite à celle du gouvernement béninois de déclarer le chef sa délégation au Bénin persona non grata. Ce faisant, l’UE estime que cette mesure des autorités béninoises « est totalement injustifiée et contraire à l’objectif de l’union de développer les relations et de construire des partenariats dans les pays tiers ».

Le diplomate de l’UE, Olivier Nette a été expulsé du Bénin pour « ingérence et ses prises de positions ostentatoires et sans respect des règles diplomatiques », avait justifié le ministre porte-parole du gouvernement béninois.