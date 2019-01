L’UE prend acte de l’élection de Tshisekedi

L’Union européenne a annoncé, mardi, avoir pris acte de l’élection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la République démocratique du Congo (RDC) lors du scrutin du 30 décembre 2018.Cette décision a été publiée à l’issue d’une rencontre conjointe des ministres européens des Affaires étrangères et ceux de l’Union africaine tenue les 21 et 22 janvier 2019 à Bruxelles (Belgique).

Bien avant l’Union européenne dans son ensemble, la France a annoncé lundi avoir « pris note de la proclamation de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme président de la RDC ». Paris annonçait par la même occasion que la France sera représentée à son investiture, probablement le jeudi 24 janvier, par son ambassadeur accrédité à Kinshasa.

Pour sa part, dans son message de félicitations adressé mardi au nouveau président de la RD Congo, Félix Tshisekedi, le chef de l’Etat égyptien, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi a exprimé son désir de « le rencontrer le plus rapidement possible dans le but de renforcer le partenariat remarquable entre les deux pays ».

De nombreux autres pays tels que le Burundi, l’Afrique du Sud, la Russie et la Chine ont également adressé des messages de félicitations au nouveau chef de l’Etat congolais.