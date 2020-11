L’UFDG et l’ANAD appellent à une ville morte le 03 décembre 2020

L’alliance nationale pour l’alternance et la démocratie (ANAD) et l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) ont animé une conférence de presse le samedi 28 novembre 2020.

Au cours de la rencontre, les opposants au régime d’Alpha Condé se sont félicité de la réussite de la manifestation appelée le 25 novembre dernier et appellent à une ville morte le 03 décembre prochain.

« L’ANAD et l’UFDG remercient les guinéens et guinéennes pour leur participation active à la manifestation Pacifique du 25 novembre 2020 qui a muté en ville morte à Conakry du fait de la militarisation à outrance de notre capitale qui lui a donné l’allure d’une ville en guerre », s’est d’abord félicité Thierno Diallo du parti Guinée Moderne, avant d’inviter aux populations d’observer une nouvelle journée ville morte le 3 décembre : « L’ANAD et l’UFDG invitent les populations du grand Conakry à continuer les manifestations en observant une journée ville morte le jeudi 03 décembre 2020 ».

Cette action, selon les opposants, vise à exiger de l’Etat « le respect de la vérité des urnes du scrutin du 18 octobre 2020 ; la libération des prisonniers politiques ; la justice pour les victimes de la répression des partisans et alliés du véritable vainqueur de l’élection du 18 octobre 2020 ; l’arrêt des expropriations et persécutions des opérateurs économiques nationaux ; le remboursement immédiat et intégral des sommes détournées dans les ministères de l’enseignement technique et professionnel, de l’agriculture et de la santé ; ainsi que l’arrêt des intimidations et menaces orientées contre les journalistes d’investigation qui ont révélé ces détournements. »

Ils ont indiqué par ailleurs que de nouvelles actions seront envisagées à partir du 03 décembre.