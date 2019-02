l’UNICEF-Guinée fait des dons aux 40 communes de convergence

L’UNICEF-Guinée a procédé, lundi 4 février 2019, à Tombo (Commune de Kaloum), à la remise officielle de 185 motos (de marque AG 100), de médicaments et d’équipements aux 40 communes de convergence pour les activités des agents de santé communautaires et des relais communautaires.

C’était en présence de deux membres du gouvernement : Dr Edouard Nyankoye Lamah, ministre d’Etat, ministre de la Santé ; Général Bouréma Condé, ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation. Il y avait également le coordinateur du Programme national d’appui aux communes de convergence (PNACC), Mohamed Sikhé Camara, par ailleurs Directeur national adjoint de la Décentralisation. Dans son intervention de circonstance, le Représentant adjoint de l’UNICEF en Guinée, Dr Guy Yogo, a formulé tout d’abord pour ses hôtes de marque et les enfants de Guinée les meilleurs vœux pour l’année 2019. Il a présenté les deux ministres présents à la cérémonie comme des pionniers qui, chaque jour et au-delà de leur lettre de mission, déploient des efforts significatifs pour les enfants de la Guinée. « Cette cérémonie qui nous réunit aujourd’hui se veut simple et humble. Elle traduit la vision de Son Excellence Monsieur le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation qui a fait de la décentralisation le canal d’épanouissement des collectivités locales », a-t-il indiqué.

Il a rappelé le souhait du ministre Bouréma Condé de voir ces motos et ces médicaments au service des populations, précisément les 2 millions de personnes vivant dans les communes de convergence. Pour Dr Goyo, la présence des deux ministres est un motif d’encouragement pour l’UNICEF afin que le projet de santé communautaire, lancé il y a un an, puisse être un modèle non seulement pour les 342 communes de la Guinée mais aussi pour toute l’Afrique. Il dira que c’est aussi un témoignage que la Guinée veut toujours se positionner comme un pays leader dans le cadre de l’accès universel aux soins de santé primaires.



Prenant la parole, le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Général Bouréma Condé, a tenu à saluer particulièrement l’engagement de l’UNICEF et de son personnel en faveur des enfants de Guinée. Au nom du président de la République, Pr Alpha Condé et du Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, il a exprimé toute la gratitude du peuple de Guinée à cette grande institution qu’est l’UNICEF. « Si vous ratez l’enfant, vous avez raté la société, car l’enfant d’aujourd’hui c’est l’adolescent de demain, c’est l’adulte d’après-demain, c’est le vieillard plus tard. Et vous travaillez pour les enfants guinéens, donc vous travaillez pour la société guinéenne », a rappelé le Général Bouréma Condé au Représentant adjoint de l’UNICEF en Guinée. Il a pris l’engagement que les motos et les médicaments seront à utilisés à bon escient. Dr Edouard Nyankoye Lamah, ministre d’Etat, ministre de la Santé, a remercié à son tour l’UNICEF pour ce geste magnanime qui contribuera à coup sûr à l’épanouissement du capital humain, un objectif que la Guinée s’est librement fixé dans son ambitieux mais réaliste Programme national de développement économique et social (PNDES).