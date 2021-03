Lutte contre Ebola : La Guinée et ses pays voisins adoptent des mesures communes

Une rencontre qualifiée d’urgente a mobilisé hier, mardi 02 mars 2021 à Conakry le ministre de la Santé Rémy Lamah, le ministre des affaires étrangères et des guinéens de l’étranger Ibrahima Kalil Kaba et les chefs des délégations de la Côte d’Ivoire, de la Guinée Bissao, du Libéria, du Sénégal et de la Sierra Leone. Objectif, adopter une stratégie commune pour lutter contre l’épidémie Ebola.

Cette réunion a abouti à un communiqué final contenant les grandes lignes d’une stratégie commune «de prévention, préparation et réponse face à la maladie à virus Ébola».

Il a été convenu entre autres :

d’engager une coordination régionale de lutte contre la maladie à virus Ébola avec une collaboration transfrontière, y compris la mobilisation des communautés;

renfoncer les dispositions pour un échange d’informations en temps réel sur la situation épidémiologique et le suivi des contacts et les mouvements transfrontaliers;

renforcer la résilience et la réinsertion sociale des survivants par la prise de mesures facilitant l’adhésion des communautés

Président la cérémonie de clôture, le Ministre des Affaires Étrangères et des Guinéens de l’Étranger, Dr. Ibrahima Khalil KABA a « assuré par avance de la bonne disposition du gouvernement guinéen, à mettre en œuvre les recommandations formulées », rapporte le service de communication du ministère des Affaire étrangères.