Lutte contre Ebola : la RDC discute de collaboration transfrontalière avec ses voisins

La collaboration transfrontalière face à l’épidémie de la maladie à virus Ebola était au centre de la réunion de haut niveau qui a réuni, lundi à Goma au Nord-Kivu (est), les ministres de la santé de la RD Congo et des neuf pays qui l’entourent.Il a été question, au cours de cette rencontre initiée par le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique) et l’OMS, d’établir les mécanismes de coordination, de collaboration et de communication transfrontalière, d’adopter un plan d’actions transfrontalier commun pour la préparation et l’intervention en cas d’urgence et de convenir d’un accord de partage des données en temps opportun axé sur Ebola et d’autres menaces.

Dans son intervention lors de cette réunion, le vice-ministre congolais de la santé, Albert Mpeti Lyombo a affirmé qu’à ce jour, « l’épidémie de la maladie à virus Ebola en RD Congo est sous contrôle comme le démontrent plusieurs indicateurs».

Depuis l’apparition officielle de la dixième éruption de l’épidémie de la maladie à virus Ebola à l’est de la RD Congo le 1er août 2018 jusqu’au dimanche 20 octobre 2019, le cumul des cas recensés est de 3.239, avec 2.169 décès enregistrés et 1.042 personnes guéries.

Outre la représentante régionale adjointe de l’OMS pour l’Afrique, Dr Moeti Matshiso Rebecca, la commissaire en charge des questions sociales de l’Union africaine, Mme Amira Elfadil, a pris part une part active à cette rencontre aux côtés des ministres de la santé du Soudan du Sud, de l’Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de la Tanzanie, de l’Angola, de la République centrafricaine, du Congo Brazzaville et de la Zambie.