Lutte contre la covid-19 : la Guinée lance sa campagne de vaccination

La Guinée a lancé ce vendredi 05 mars 2021 sa campagne nationale de vaccination contre la covid-19 au centre de traitement épidémiologique de Gbessia dans la commune de Matoto (Conakry).

Arrivé cette semaine en provenance de la Chine, le vaccin de Sinopharm sera injecté en deux doses. D’abord une dose de 0,5 ml J1. Ensuite, 0,5ml entre J21 et J28.

Selon le ministre de la Santé, la première phase de cette opération de vaccination concerne les personnes vulnérables notamment le personnel de santé, les personnes âgées de 60 ans et plus, les personnes ayant des emplois stratégiques ainsi que les leaders religieux.

Le Général Rémy Lamah précise que la vaccination sera faite dans les quartiers les plus touchés de la capitale Conakry et villes environnantes. Il souligne que cette campagne de vaccination a été rendue possible grâce à l’appui des différents partenaires bi et multilatéraux engagés aux côtés de la Guinée pour juguler la pandémie de Covid-19.

Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS), Dr Sakoba Keita, a rappelé pour sa part que la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été lancée le 30 décembre dernier par la vaccination des hauts responsables guinéens, dont le chef de l’Etat qui s’est vacciné le 15 janvier 2021. « Aujourd’hui, c’est la continuité de ce lancement tant pour le personnel de santé que pour le public en général (…) L’arme que l’humanité vient d’avoir, c’est le vaccin Covid-19 ; et nous sommes sûrs que les pays qui l’ont fait ont réussi à réduire l’incidence de cette maladie (…) Tous les gens qui sont cibles acceptent de prendre ce vaccin pour éviter des décès inutiles », a-t-il expliqué.

Selon le patron de l’ANSS, les pays qui ont opté pour la vaccination sont parvenus à réduire l’incidence du coronavirus. ‘’L ‘Israël a réduit l’incidence de la maladie à 90%’’, cite-t-il à titre d’exemple, appelant les personnes ciblées à accepter de se soumettre à la vaccination.