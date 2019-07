Lutte contre le terrorisme: un bataillon ivoirien bientôt déployé au Mali

Un bataillon ivoirien devrait être bientôt déployé au Mali pour appuyer les forces de maintien de la paix dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, a annoncé dimanche l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Gilles Huberson, à l’occasion de la fête de l’indépendance française.« Dans les tous prochains mois, un bataillon ivoirien va être déployé au Mali sur une ligne (de défense) contre le terrorisme, et nous avons eu l’honneur de soutenir cet effort national ivoirien en contribuant cette année à la formation de plus de 1.500 militaires ivoiriens », a dit M. Huberson dans un discours.

Le diplomate français, s’exprimait à la résidence de l’ambassadeur devant des personnalités politiques et administratives dont le chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et son épouse, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et des membres du gouvernement.

Il a assuré que les soldats ivoiriens s’entraînent ensemble avec les forces françaises basées en Côte d’Ivoire, avant d’ajouter qu’ « ils sont prêts ». M. Huberson a en outre salué le président Ouattara pour cet « appui déterminant de la Côte d’Ivoire à la paix mondiale ».

Avec l’académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacqueville (Sud ivoirien), dont la construction se terminera début 2020, la Côte d’Ivoire offrira avec l’appui de la France l’École la plus aboutie de ce type en Afrique, a poursuivi l’ambassadeur Gilles Huberson.

« Un 14 juillet, c’est d’abord un jour de fierté nationale et notre première fierté, M. le président et madame la Première dame, c’est votre présence qui est un grand honneur pour la communauté française en Côte d’Ivoire », s’est-il réjoui.

M. Huberson s’est par ailleurs félicité de « l’enracinement profond et fécond » des relations bilatérales et la vision partagée du président Ouattara avec son homologue français Emmanuel Macron « sur la marche du monde et aussi sur la relation entre la France et l’Afrique, et entre l’Europe et l’Afrique ».

« Cette vision partagée, la France et l’Afrique l’ont aussi sur les grands sujets internationaux », a -t-il souligné, faisant observer qu’ il est prévu un sommet Afrique-France sur la ville durable à Bordeaux en juin 2020 et une session culturelle Africa 2020.

Quelque 22 000 ressortissants français sont dénombrés en Côte d’Ivoire, où plus de 200 filiales françaises auxquelles s’ajoutent 800 entreprises fondées par des entrepreneurs Français opèrent dans le pays. Elles représentent plus de 100 000 emplois et 50% des recettes fiscales.

La France se positionne comme le premier partenaire économique de la Côte d’Ivoire lorsqu’on comptabilise les échanges et les investissements. Cette année, le nombre de demandes de visas pour la France a augmenté de près de 10% avec un taux de délivrance très élevé de 70%.