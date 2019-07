Lutte contre l’extrémisme : appel au soutien à l’entreprenariat des jeunes

L’homme d’affaires nigérian, Tony O. Elumelu invite les dirigeants africains à soutenir l’entreprenariat des jeunes, un moyen, selon lui, pour lutter contre l’extrémisme.« L’extrémisme est un produit de la pauvreté et du chômage. La pauvreté, où qu’elle se trouve, est une menace pour tous et partout. Si nos dirigeants comprennent la raison et la raison d’être de la réussite de nos jeunes, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les soutenir », a indiqué M. Elumelu.

Il est cité par un communiqué rendant compte de la cinquième édition du Forum d’Entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu (TEF) tenue les 26 et 27 juillet 2019 à Lagos (Nigeria). La rencontre s’est déroulée en présence des présidents sénégalais, Macky Sall, de la RD Congo, Felix Tshisekedi, et rwandais Paul Kagamé. Elle a réuni 5000 participants.

Poursuivant, M. Tony O. Elumelu a réitéré le rôle de la technologie en tant qu’instrument clé dans l’accélération du développement.