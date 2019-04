Macky Sall annonce la publication de cinq volumes de l’Histoire générale du Sénégal

Le président de la République du Sénégal, Macky Sall a annoncé, mercredi soir, dans son message à la nation, la publication prochaine des cinq premiers volumes du projet intitulé « Histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours », une « œuvre monumentale » sur laquelle travaillent depuis plusieurs années une équipe pluridisciplinaire.« Je voudrais aussi saluer la publication prochaine des cinq premiers volumes de l’Histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours. Cette œuvre monumentale de 25 volumes, sur laquelle travaille depuis plusieurs années une équipe pluridisciplinaire d’éminents historiens et chercheurs sénégalais, est la première du genre pour notre pays », a notamment affirmé Macky Sall.

De l’avis du chef de l’Etat sénégalais qui s’exprimait à la veille du 59ème anniversaire de l’accession du Sénégal à la souveraineté internationale, cette publication « vient à son heure, parce que l’âme des peuples, ce qui fait leur force et leur grandeur, s’incarne dans leur histoire ».

« N’oublions jamais que l’asservissement des peuples par l’esclavage et la colonisation, a toujours reposé sur la négation absolue de leur histoire, de leur culture et de leur civilisation », a-t-il encore dit.

« Ainsi, en faisant le récit authentique de notre passé, nous restaurons à la fois notre histoire et notre patrimoine culturel et civilisationnel. Ce faisant, nous confortons notre vocation naturelle de rester un peuple libre et souverain », s’est réjoui Macky Sall, arguant que « tel est le sens premier de la fête de l’indépendance ».

S’adressant spécifiquement aux jeunes, le président de la République a indiqué que le 04 avril, qui est également leur fête, doit exalter en chacun d’eux l’amour de la patrie, l’endurance dans l’effort, le culte de l’excellence dans le travail et la conscience de vos responsabilités futures dans la conduite des affaires de la Nation.

Réaffirmant le soutien constant de l’Etat à leur endroit, Macky Sall a tenu à rappeler aux jeunes que leur « rendez-vous avec l’avenir commence dès aujourd’hui, par la construction citoyenne au sein de la famille. Et le premier acte citoyen, la clef qui ouvre les portes de la réussite, c’est l’amour et le respect des parents. Les parents méritent affection et respect, parce qu’ils sont les héros de tous les temps. Ce sont eux qui offrent le toit, qui nourrissent, éduquent et soignent. Ils se privent de tout pour votre réussite ».