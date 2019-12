Macky Sall en croisade contre l’insalubrité au Sénégal

Le président de la République Macky Sall, dans son message à la nation pour le nouvel an, a notamment réaffirmé son engagement pour faire du Sénégal un pays « propre » avec « zéro déchet ».« Je souhaite vous entretenir du Sénégal zéro déchet, le Sénégal propre. Ce Sénégal est possible si nous y travaillons et si chacun de nous considère le pays comme sa propre demeure », a souligné Macky Sall.

Partant de là, le chef de l’Etat a lancé « un appel solennel à une mobilisation nationale et citoyenne contre l’insalubrité et l’occupation anarchique de la voie publique », non sans inviter « les élus locaux et les mouvements associatifs » à s’inscrire instamment dans cette démarche salutaire.

Le président de la République, pour parvenir à ses fins, a informé que « le Gouvernement a déjà (entamé) les opérations de désencombrement. Elles seront poursuivies sur l’ensemble du territoire national avec l’appui de l’administration et des collectivités territoriales ».

Dans le même ordre d’idées, Macky Sall a fait savoir qu’ « un programme d’aménagement paysager urbain, de traitement et de valorisation des déchets, sera aussi mis en place sans délai, pour des villes vertes, zéro déchet ».

En outre, a-t-il déclaré, le gouvernement proposera un projet de loi portant sur la création d’une Brigade spéciale de lutte contre les encombrements, l’aménagement de fourrières et la modification des amendes pour encombrement de la voie publique.

Le chef de l’Etat, persuadé que « le Sénégal peut et mérite d’être plus propre », s’est félicité des « belles initiatives citoyennes » des mouvements associatifs qui mènent des actions régulières de nettoiement et d’entretien des espaces publics.

Pour maintenir cet élan, il a ainsi décidé d’instaurer « le Grand Prix du président de la République pour la Propreté et la Journée mensuelle du nettoiement, dont la première édition se tiendra dès ce samedi 4 janvier 2020 ».