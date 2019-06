Macky Sall fait chef traditionnel à Abidjan devant une foule de sénégalais en liesse

Le président sénégalais Macky Sall en visite d’État en Côte d’Ivoire , a été fait chef traditionnel Atchan vendredi à Abidjan et baptisé «Ayôpô» ( Homme de pardon et réconciliation en français) devant une foule de ses compatriotes en liesse au cours d’une cérémonie solennelle, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.M. Macky qui a été fait également citoyen d’honneur de la capitale économique ivoirienne, a reçu symboliquement les clefs de la ville et un parchemin des mains du ministre-gouverneur du district d’Abidjan Robert Beugré Mambé. L’hôte de marque du président Alassane Ouattara a vu par ailleurs sa famille baptisée « Akoüêdo» ( Famille Matrilinéaire) et son épouse, Marième Sall, la première dame du Sénégal, a elle été baptisée par la chefferie d’Abidjan « Ayôpô M’ma» ( Celle qui porte le pardon).

« Merci aux autorités ivoiriennes et aux ivoiriens pour l’hospitalité que mes compatriotes ont toujours trouvé ici», a affirmé le président sénégalais saluant le « leadership et la clairvoyance » de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. « La mythique ville d’Abidjan, la ville fière et somptueuse, Abidjan la chaleureuse, Abidjan la cosmopolite dont la joie et la bonne humeur sont connues à travers le monde», a poursuivi M. Sall soulignant que « je suis très ému ».

Auparavant, Robert Beugré Mambé, le gouverneur du district autonome d’Abidjan, a dit que le Sénégal « est particulier pour nous» rappelant les liens historiques entre sénégalais et ivoiriens. « Nos frères et soeurs sénégalais sont considérés comme des hommes et des femmes de paix et de valeur dont les ivoiriens apprécient l’esprit d’ouverture », a indiqué M. Mambé saluant à son tour le leadership du président sénégalais à la tête de son pays.

« Le destin a lié la Côte d’Ivoire et le Sénégal pour l’éternité », a estimé le gouverneur du district autonome d’Abidjan. Le président sénégalais Macky Sall effectue depuis jeudi une visite d’État de 72 heures en Côte d’Ivoire. Au terme d’un tête-à-tête jeudi soir avec le président ivoirien Alassane Ouattara, cinq accords de coopération ont été signés entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Le numéro un sénégalais regagnera son pays samedi selon son agenda.