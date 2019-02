Macky Sall remporte le vote des Sénégalais de Mauritanie

Le président sortant, Macky Sall a, lors du scrutin de dimanche, remporté largement le vote des Sénégalais établis en Mauritanie grâce à un score de plus de 57% des suffrages, a-t-on appris auprès du vote à Nouakchott.Sur un total de votes validés de près de 9.600, M. Sall a obtenu plus de 5.400 voix contre un peu plus de 2.700 (près de 29%) pour Idrissa Seck et environ 1.360 (14%) pour Madické Niang.

Le vote des Sénégalais de Mauritanie, dont le nombre d’inscrits s’élève à 28.664, a eu lieu dans 49 bureaux : 42 à Nouakchott, 6 à Nouadhibou et 1 à Rosso.