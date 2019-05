Macron invite Buhari au Sommet Afrique-France

Le président français Emmanuel Macron a invité son homologue nigérian Muhammadu Buhari au sommet Afrique-France prévu en juin 2020 à Bordeaux en France.La Secrétaire générale du Sommet Afrique-France, Stephanie Rivoal a fait cette annonce mardi à Abuja, lors d’une visite rendue au ministre des Affaires étrangères, M. Geoffrey Onyeama.

Elle a déclaré à cet effet que le sommet dont le thème est : “Villes durables” vise à aider les pays africains à résoudre le problème des mouvements des populations rurales vers les villes, entre autres défis auxquels le continent est confronté.

Selon elle, le Nigéria devrait présenter ses projets qui se sont avérés efficaces lors du sommet de deux jours pour tous les acteurs impliqués dans le développement des villes.

Elle a ajouté que c’était le souhait de Macron de voir le président nigérian prendre part au sommet, en raison de l’importance du Nigéria sur le continent.

Rivoal a également déclaré que le sommet, contrairement à tous les autres sommets, devrait fournir des solutions concrètes aux défis auxquels sont confrontées les villes africaines.

“J’apprécierai que le président Buhari vienne avec une délégation de personnes impliquées dans le développement de la ville”, a-t-elle poursuivi.

Elle a souligné que le sommet se voulait être un forum dans lequel “les ministres échangent des idées sur des solutions concrètes au développement des villes”.

“Les différents acteurs seront là pour examiner ce qui convient le mieux aux habitants de ces villes.

“En outre, ces parties prenantes auront pris des engagements concrets qu’ils vont matérialiser à la fin du sommet”, a-t-elle indiqué.

Selon elle, des questions, notamment la manière de garantir l’accès à la santé, à l’eau, à l’électricité et au reste seront discutées, ainsi que les moyens de rendre les zones rurales plus attractives pour la population, afin de freiner l’exode vers les zones urbaines.

Ceci, a-t-elle dit, explique pourquoi le sommet se tiendra à Bordeaux et non à Paris, la plus grande ville, Paris.

Pour boucler ce sommet, il sera organisé un match de football opposant la France, championne du monde et le vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 dont le coup d’envoi sera donné en juin en Egypte.

Onyeama a apprécié l’invitation et déclaré que le Nigeria serait rave de participer du sommet.

Le ministre a estimé qu’il était très important pour l’Afrique de gérer la croissance et de rendre le continent vivant, ajoutant que c’était une question à laquelle chaque société devait vraiment s’attaquer, les villes devenant un défi.

Selon lui, le président Buhari étudie les moyens de freiner l’exode vers les villes.

“Les défis pour améliorer la qualité de la vie ; ralentir et inverser la tendance des mouvements vers les zones urbaines est une chose que nous examinons et que nous espérons atteindre.

“Construire l’économie des villes rurales est une excellente idée. Nous devons chercher à rendre les villes rurales amicales pour les habitants.

“Je suis sûr que M. le Président tiendra la date, car c’est une chose à laquelle il tiendra compte”, a déclaré le ministre.