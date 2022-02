Madagascar se prépare avant le passage du cyclone Batsirai

Après l’île Maurice et La Réunion, le cyclone Batsirai porté par des vents moyens de 185 kilomètres par heures et des rafales de 260 kilomètres par heures doit atterrir ce samedi sur la côte Est de la grande Île.Selon la direction météorologique du pays, le cyclone Batsirai va balayer l’Est du pays entre 11h heure locale et 17 heures sur la grande île de l’Océan indien. Les habitants certes habitués à ces cyclones, se préparent déjà à son arrivée avec les moyens du bord..

Une mauvaise nouvelle pour le pays qui a subi de plein fouet le passage il y a deux semaines de la tempête Ana. Une tempête qui a entraîné qui a entraîné de gros dégâts notamment des inondations.

Les pluies et les vents de Batsirai pourraient affecter près de 600 000 personnes et faire 140 000 déplacés, selon les prévisions du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes.

La directrice du Programme alimentaire mondial (PAM) pour Madagascar, Pasqualina Di Sirio, a déclaré anticiper « une crise majeure » sur la grande île, où le cyclone pourrait toucher plus de 600.000 personnes, dont 150.000 déplacées.

Chaque année durant la saison cyclonique (de novembre à avril), une dizaine de tempêtes ou cyclones traversent le sud-ouest de l’Océan Indien, d’est en ouest.