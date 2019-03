Magic system en tournée pour promouvoir les valeurs de l’UE en Côte d’Ivoire

La Fondation du groupe musical ivoirien Magic system et l’Union européenne (UE) ont lancé, vendredi soir à Abidjan, une tournée qui mobilisera une vingtaine d’artistes autour d’activités culturelles et sportives pour promouvoir les valeurs de l’institution européenne dans plusieurs villes ivoiriennes, a constaté APA sur place dans la capitale économique du pays.Ce lancement a été marqué par la signature d’un accord entre le Président de la Fondation Magic system, Salif Traoré dit A’Salfo et l’Ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann sous le regard du ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kouakou Bandaman, ses collègues des Sports, Paulin Danho, et de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré.

«Toutes les actions sont basées sur des valeurs et des principes (…) J’ai trouvé en A’Salfo quelqu’un qui est attaché aux mêmes valeurs que nous », a justifié l’Ambassadeur Jobst Von Kirchmann, insistant avoir trouvé en « Magic system un partenaire qui partage les valeurs de l’UE ».

Se disant honoré par cette confiance de l’UE, A’Salfo a estimé que la première valeur que doit avoir un artiste est celle du «partage de l’émotion ». En Afrique, a-t-il poursuivi, les parents pauvres sont la santé et l’éducation. C’est pourquoi, Magic system s’est engagé dans la construction de centres de santé, maternités, écoles et pouponnières.

«Quand on prend goût à cela, on ne veut plus arrêter », a relevé A’Salfo qui ne voit pas « seulement Magic system pour cette confiance de l’UE, mais l’honneur fait à la culture pour passer des messages ».

La paix, la démocratie, la stabilité, l’égalité, la dignité, l’Etat de droit, la prospérité, le développement durable, la protection de l’environnement, la promotion du genre et le partage de la croissance sont notamment des valeurs de l’UE qui seront partagées au cours cette tournée dénommée « UE-Magic Tour » qui se déroulera en deux phases.

La première phase est prévue du 12 avril au 09 mai par l’étape d’Abidjan, la capitale économique ivoirienne à l’occasion du mois d’Europe. Elle s’étendra ensuite aux villes de Daloa (Centre-Ouest) du 17 au 20 octobre, Odienné (Nord-Ouest) du 23 au 27 octobre, Bouaké (Centre-Nord) du 31 octobre au 03 novembre avec des escales prévues dans des villes situées sur les axes concernés.

La deuxième phase est prévue à Bondoukou (Nord-Est) et à San-Pédro (Sud-Ouest) à une date non encore déterminée. «UE-Magic Tour» sera ponctuée par des actions culturelles et sportives, a conclu A’Salfo.