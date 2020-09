Makalé Traoré, candidate à la présidentielle 2020 est convaincue de sa victoire

Makalé Traoré, présidente du Parti de l’action citoyenne par le travail (PACT), candidate à la présidentielle du 18 octobre, a déclaré ce jeudi:

« Je serai au second tour et vous serez surpris. Parce que j’ai des convictions. Les guinéens veulent voir une autre tête, une rupture. Je représente cette rupture. J’ai fait mes preuves sur le terrain« .

En effet, Dr Makalé Traoré croit en ses chances d’accéder à la magistrature suprême du pays et elle est même convaincue de sa victoire au soir du 18 octobre 2020.

« Tous les guinéens en ont marre de l’ethnocentrisme et je suis connue comme quelqu’un qui rassemble. Tous les guinéens veulent que la Guinée soit un pays apaisé. Moi je me suis battue près de 20 ans pour apaiser ce pays. Je porte ça en moi, c’est une passion. Je veux que dans ce pays-là, on soit des frères et sœurs. Je rêve de ça et je me bats pour ça »

L’ancienne directrice de campagne d’Alpha Condé à la présidentielle de 2010, d’ailleurs assure:

« Il est possible que moi je fasse un coup KO. Ça fait un an que je travaille sur le programme d’inclusion, de justice qui touche les jeunes, les femmes, les travailleurs et les retraités qui ont travaillé toute leur vie puisqu’ils n’ont pas volé qui meurent pratiquement 2 ans après leur retraite, parce qu’ils ne gagnent même pas le prix de la nourriture d’une semaine »

Si les guinéens ont envie que ce pays change,

« ils ne peuvent pas rater ce rendez-vous avec l’histoire. Je suis persuadée les guinéens ont en face d’eux leur prochaine présidente de la République » souligne la candidate à la présidentielle