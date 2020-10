Makalé Traoré interpelle la cour constitutionnelle

Des leaders ayant pris part au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020, dont Cellou Dalein Diallo, Abé Sylla, Abdoulaye Kourouma, Me Abdoul Kabèlè Camara se sont retrouvés le jeudi au siège du parti PACT de Dr Makalé Traoré à Dixinn pour discuter des décisions communes à prendre.

Lors de la rencontre, ils ont décidé d’organiser un point de presse le 30 octobre afin d’alerter la Cour constitutionnelle, qui devra donner les résultats définitifs après examen, sur la suite que sa décision pourrait engendrer.

« Nous voulons, demain, nous adresser à la Cour constitutionnelle et à l’ensemble du peuple de Guinée sur ce qui s’est passé, mais surtout l’alerter sur ce que sa décision peut être déterminante pour la suite, pour la paix, pour la quiétude dans notre pays et pour tous ceux qui croient encore que la justice est possible », a déclaré Dr Makalé Traoré.