Malawi : les autorités apaisent les craintes de pénurie de carburant

La société nationale de pétrole (NOCMA) du Malawi a apaisé les craintes d’une pénurie de carburant après des jours d’achats effrénés dans la capitale Lilongwe.Cette situation, selon la NOCMA s’explique par des problèmes logistiques. Dans un communiqué publié lundi, la Société a assuré aux Malawites que le pays disposait d’un approvisionnement suffisant en essence et en diesel et qu’il continuait « à recevoir des importations de carburant des ports de Dar es-Salaam et de Beira, malgré les problèmes de change qui ont affecté la capacité d’importation de la société pétrolière nationale ».

« La NOCMA est consciente qu’au cours des dernières quarante-huit (48) heures, le pays a connu des pénuries sporadiques de carburant localisées, en particulier à Lilongwe et dans certaines parties de la région centrale, ce qui a entraîné des achats de panique », a déclaré la société.

Elle a ajouté : « Cette situation est principalement due à une hausse de la demande à Lilongwe et dans certaines parties de la région centrale, qui a sapé l’approvisionnement du week-end en raison des nombreux événements qui se sont déroulés dans la ville pendant le week-end ».

Les défis logistiques ont vu de longues files d’attente se former devant les stations-service de Lilongwe et d’autres régions depuis samedi.

« L’approvisionnement irrégulière en carburant à Lilongwe et dans d’autres régions du pays est en train d’être corrigé, car le produit est libéré des réserves stratégiques de carburant ainsi que d’autres importateurs afin d’assurer une disponibilité durable du carburant dans toutes les stations-service ».

La situation de l’approvisionnement en carburant dans la ville de Lilongwe et dans d’autres villes du pays devrait se normaliser d’ici mardi.