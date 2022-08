Malawi: nouvel appel de fonds de l’Onu pour freiner le choléra

Le pays d’Afrique australe compte a enregistré à ce jour 1.485 cas de choléra.L’Organisation des Nations unies (Onu) veut aider le Malawi à endiguer l’épidémie de choléra. Ce faisant, elle a lancé, jeudi 25 août 2022, un appel à un financement supplémentaire pour lutter contre la maladie qui touche la plupart des régions du pays et qui a fait au moins 58 morts au cours des cinq derniers mois.

L’épidémie de choléra, qui était initialement limitée à la partie sud du Malawi lorsqu’elle a commencé en mars 2022, s’est maintenant étendue aux régions du nord et du centrale. A ce jour, 1.483 cas et 58 décès ont été enregistrés.

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ont demandé des fonds supplémentaires pour soutenir leurs interventions visant à aider le gouvernement malawite à contenir et à empêcher la propagation de cette maladie évitable à d’autres districts.

« Ce soutien supplémentaire permettra de continuer à sauver des vies et de maintenir un système de santé résilient pendant et au-delà de l’épidémie actuelle », a déclaré Neema Rusibamayila Kimambo, Représentante de l’OMS dans le pays.

Rudolf Schwenk, représentant de l’Unicef au Malawi, a affirmé que ces fonds supplémentaires aideront les agences onusiennes à intensifier leurs interventions et à faire en sorte que l’épidémie ne submerge pas le système de santé publique du Malawi, déjà surchargé.

« Cela, a-t-il dit, fera une grande différence pour des milliers d’enfants et leurs familles qui risquent de contracter cette maladie évitable ».

Les fonds supplémentaires serviront à renforcer le système de surveillance pour la détection et la gestion précoces de la maladie, à améliorer la gestion des cas dans les centres de traitement du choléra, à acheter des fournitures médicales nécessaires à la gestion des cas de choléra et à accroître l’engagement communautaire en temps voulu en matière de prévention et de pratiques d’hygiène positives.