Mali : Dialogue inclusif, l’URD ne participera pas

Principal parti de l’opposition, l’Union pour la République et la Démocratie (URD) a annoncé à travers un communiqué qu’il ne prendra pas part au dialogue national inclusif.Dans un communiqué en date du 04 Octobre, signé par le 1er vice-président de l’Union pour la République te la Démocratie (URD) dont APA a obtenu copie, le parti informe ses militants et sympathisants des sections de l’intérieur et de l’extérieur qu’il ne participera pas au dialogue national inclusif.

L’URD reproche aux organisateurs du dialogue national inclusif « la non prise en compte des conditions liées à sa participation au dit dialogue ».

Dans un communiqué en date du 03 Septembre, l’URD avait suspendu sa participation aux travaux préparatoires du dialogues national inclusif, pour protester contre « les démarches confuses et non inclusives dans les préparatifs du dialogue politique inclusif ».

A noter que la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) groupe armé signataire de l’accord de paix a, elle aussi décidé de ne pas prendre part à ce dialogue national inclusif. Une décision qui fait suite aux propos du chef de l’État, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son adresse à la nation le 22 Septembre (fête de l’indépendance) de « discuter certaines dispositions de l’accord ».