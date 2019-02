Mali : mise en œuvre de 25% des engagements de l’Accord de paix (Observateur)

Vingt-cinq pour cent de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en 2015 entre le gouvernement et les groupes armés du nord, sont respectés, ont indiqué, vendredi à Bamako, les responsable du centre Carter, observateurs indépendants pour la mise en œuvre dudit accord.« Des 78 engagements de l’accord, 20 ont été achevés, dont 2 en 2018. Ce qui représente un total de 25%. Soixante pour cent sont à mi-parcours et quinze pour cent n’ont pas été initiés », ont expliqué les responsables du centre Carter.

Ils présentaient à la presse leur premier rapport annuel depuis que le centre Carter a été désigné en fin 2017 observateur de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali.

Selon le rapport, les engagements de l’accord réalisés en 2018 « n’ont eu presqu’aucun effet d’amélioration des conditions générales des populations ». Toutefois, il s’est félicité de l’absence de belligérance entre les signataires de l’accord, ce qui a renforcé la confiance entre les acteurs.

Parmi ses recommandations pour 2019, le centre Carter invite le gouvernement à s’atteler à la reprise des services de base dans le nord et les mouvements (groupes armés signataires) à abandonner leurs tactiques dilatoires pour favoriser les avancées sur le processus DDR. Il demande aussi aux chefs politiques de faire des gestes réguliers, publics et symboliques d’engagements forts et continus en faveur de l’accord, de préférence de manière conjointe.