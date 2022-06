Mali : mort d’un Casque bleu à Kidal

Un convoi de la mission onusienne a été attaqué ce mercredi matin dans le Nord du Mali.Un nouveau drame au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Une attaque attribuée à des terroristes a entraîné la mort d’un Casque bleu ce mercredi matin à Kidal (Nord).

« Leur convoi a essuyé des tirs directs à l’arme légère et RPG (lance-roquettes) pendant environ une heure », a annoncé sur Twitter, le porte-parole de la Minusma, Olivier Salgado.

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali et chef de la Minusma, El-Ghassim Wane, dit avoir appris « avec consternation l’attaque lâche » perpétrée ce matin par des éléments terroristes contre un convoi logistique de la mission onusienne aux environs de la ville de Kidal.

« Je condamne fermement cette attaque, qui participe aux efforts désespérés des groupes terroristes visant à entraver la quête de la paix au Mali et la mise en œuvre du Mandat de la Minusma », a déclaré le Représentant spécial. Il a souligné que, malgré les épreuves et la difficulté de l’environnement opérationnel dans lequel évolue la Mission, « notre détermination à accompagner le peuple et le Gouvernement maliens dans la quête de la paix et de la sécurité reste entière. Rien ne viendra l’entamer ».

Déployée en 2013, la Minusma est composée de 16.500 membres dont 10.700 soldats. Elle est la mission de maintien de la paix de l’Organisation des Nations unies (ONU) dans le pays qui a subi le plus de pertes humaines avec 172 de ses Casques bleus décédés sur le théâtre des opérations.