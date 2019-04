Malick Sankhon: ‘’prions Dieu de donner le maximum de temps possible à Alpha Condé’’

Le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) a présidé dimanche, 21 Avril, une grande cérémonie de soutien et de remerciement au président Alpha Condé, au quartier Gbessia port 1, dans la commune de Matoto.

C’est l’Association des Jeunes Unis pour le développement (AJUD) à sa tête, dame Bintou Nimaga, qui en est l’initiatrice de cette manifestation politique. Dans son intervention, le patron de la caisse nationale de sécurité sociale, Malick Sankhon s’est réjoui de la réussite dit-il de cette activité, avant de promettre s’investir pour accompagner le président de la République qui est à son second mandat à la tête de la Guinée. « Je suis là aujourd’hui pour honorer une grande dame, une jeune dame qui a rassemblé tout ce beau monde pour dire au président de la république qu’ils sont avec lui où qu’il soit. La mobilisation à laquelle nous avons assisté aujourd’hui est aussi importante. Je crois qu’en véritable politique, partout où on devra parler du prof Alpha Condé, moi Malick, je ne ménagerais ni mon temps, ni mon énergie. Inch’Allah. Je demande à Dieu de me donner la santé, je serais présent afin de remercier les organisateurs et réconforter ceux-là qui n’ont pas abdiqué. L’imam l’a dit tout à l’heure, c’est dieu qui choisit les chefs, personne d’autre, nous sommes que des intermédiaires. Alors, respectons cette volonté de Dieu et prions Dieu de donner le maximum de temps possible à Alpha Condé afin que la Guinée soit réellement plus que les autres États qui nous entourent », prie-t-il devant une foule apparemment acquise à la cause du pouvoir.