Mamadou Sylla rencontre Kassory Fofana : « On n’a dit qu’on veut rendre visite aux prisonniers politiques »

Le chef de file de l’opposition, Mamadou Sylla poursuit sa tournée de présentation de son cabinet aux différentes institutions républicaines. Hier, lundi 15 février, il a été reçu au palais de la Colombe par le Premier ministre Kassory Fofana.

Au sortir de la rencontre, le président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG) est revenu sur les échanges qu’il a eus avec M. Ibrahima Kassory Fofana.

« On n’a dit déjà qu’on veut rendre visite aux prisonniers politiques pour savoir comment ils vivent là-bas. Donc, il nous dit qu’il va voir le ministre de la justice. Vous savez, il y a une agence qui vient d’être créée ; je veux parler du secrétariat permanent de dialogue. Là aussi, on n’a fait une doléance pour avoir plus de place parce que l’opposition n’a que 2 », a-t-il martelé.

Ajoutant que, « le Premier ministre dit avoir pris acte de toutes nos doléances. Il a aussi dit qu’il est prêt à travailler avec nous en tant que partenaire. »

Mamadou Sylla a au nom de son cabinet, félicité le patron de la primature pour sa reconduction « …On n’est aussi venu le féliciter pour les deux confiances renouvelées en sa personne en tant que premier ministre et en tant que président du dialogue national », a conclu Sylla patronat.

Notons que , le chef de file de l’opposition, Mamadou Sylla était accompagné de Bah Oury, Faya Millimouno, Mamadou Baadiko Bah.