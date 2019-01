Manif du SLECG : Faya appelle parents d’élèves et militants de partis politiques à accompagner les enseignants

Le syndicat des enseignants libres et chercheurs de Guinée (SLECG), dirigé par Aboubacar Soumah appelle à une marche le lundi 07 janvier 2019, sur l’autoroute Fidel Castro, pour exiger du gouvernement la satisfaction de leur revendication.

Le président du bloc Liberal (BL), Dr Faya Lansana Millimouno a, dans un post publié vendredi sur sa page Facebook, appelé les parents d’élèves et militants des partis politiques à emboiter le pas à la société civile en accompagnant les enseignants dans leur marche du lundi. Le leader du BL a confié que son parti se réunira aujourd’hui pour décider. “Nous allons, nous réunir à l’assemblée aujourd’hui. Et nous déciderons par rapport à ça. Dorénavant nous comprenons la lutte que mène le syndicat, il s’agit de l’éducation de nos enfants. Et nous sommes devant un gouvernement irresponsable, qui a ses enfants à l’étranger. Et qui pense que sacrifier les enfants de guinéens ça ne devait pas être leur souci”, accuse-t-il.