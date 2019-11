Manifestation du Fndc : encore une forte mobilisation hier à Labé

Contrairement à Conakry, l’antenne locale du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) a maintenu une marche pacifique ce lundi 04 novembre 2019 dans la commune urbaine de Labé.

Encore, le front a réussi à faire une grande mobilisation pour affirmer à nouveau son opposition à toute modification de la constitution a constaté Guinéenews©.

En lieu et place habituels, les organisateurs ont initié un nouvel itinéraire qui s’est étendu du rond point Hoggo M’bouro (point de départ), carrefour Chaikou Baldé, cinéma Daka, Carrefour Bilaly, en passant par l’esplanade du stade régional, corniche Konkola, Kouroula, Pounthioun (carrefour Yali) pour déboucher au carrefour Tinkisso où le meeting s’est tenu aux environs de 13 heures 30 minutes.

Tout au long de ce parcours, les organisateurs de la marche se sont déployés pour sécuriser non seulement les marcheurs mais aussi les riverains qui vaquaient paisiblement à leurs occupations. Et malgré un service minimum proposé par certaines banques et entreprises, le Fndc a réussi une mobilisation de taille comme ce fut le cas lors des précédentes manifestations organisées à Labé.

Par ailleurs, écoles publiques et privées ainsi que le grand marché de Labé sont restés fermés jusqu’à la fin de la manifestation. En plus, il n’y a pas eu de barricades et encore moins de pneus brûlés au niveau des différentes artères de la ville de Labé.