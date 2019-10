Manifestations en Guinée : un syndicat invite les travailleurs à rester à la maison

L’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) a appelé, mardi, tous les travailleurs à rester à la maison jusqu’à nouvel ordre.« L’USTG après une analyse approfondie de la situation (conséquences économiques et sociales) et constatant un risque évident de sécurité, invite les travailleurs du secteur privé, public, mixte et informel à rester à domicile jusqu’à nouvel ordre », note le syndicat dans une déclaration reçue mardi à APA.

Depuis lundi, des manifestations initiées par le Front national pour la défense de la constitution (FNDC) contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé, sont enregistrées dans tout le pays. Ce mardi, plusieurs blessés par balle ont été signalés dans les quartiers considérés comme des fiefs de l’opposition.

Pendant ce temps, les responsables du FNDC arrêtés la semaine dernière ont été transférés au Tribunal de première instance de Dixinn où ils seront jugés ce 16 octobre 2019.

Dénonçant ces arrestations, l’USTG dit être prête à s’impliquer pour mettre fin à cette crise. « L’USTG s’engage, si elle est sollicitée, à assurer la médiation entre les parties afin de trouver des solutions idoines dans l’intérêt supérieur de notre pays », indique-t-elle.