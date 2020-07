Manifestations FNDC: Des accrochages signalés dans certains endroits

L’appel lancé par le FNDC pour une manifestation lundi 20 Juillet 2020 n’est quasiment pas suivi. Très tôt le matin, les services de sécurité et de maintien d’ordre ont été déployés pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, indique un communiqué du ministère de la sécurité et de la protection civile.

Dans l’ensemble, l’Administration, les commerces et les transports fonctionnent normalement.

Toutefois, quelques actes d’incivisme ont été enregistrés dans certains quartiers de Conakry notamment à Koloma marché, la T8 et à Taouyah ainsi que dans certaines localités de l’intérieur du pays : Petel dans la Commune Urbaine de Mamou, Friguiyadi dans la Préfecture de Coyah, Baïlobaya et Kéïtayah dans la préfecture de Dubréka.

Ces incivilités se sont traduites par des tentatives de barricades, le déversement d’huile de vidange sur la chaussée, des jets de pierres…

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile invite tout un chacun au respect de l’ordre et de la loi dans un esprit républicain.