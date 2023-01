Manutention réussie de quatre locomotives au Congo

Le vendredi 13 janvier 2023, les équipes de Bolloré Transport & Logistics Congo ont déchargé et mis sur rail quatre locomotives destinées au Chemin de fer Congo Océan (CFCO).Importées de Belgique, les locomotives d’un poids de 68 tonnes et d’une puissance de traction de 1200 CV chacune, ont été déchargées grâce aux équipements de levage adaptés mobilisés par les équipes manutention de Bolloré Transport & Logistics au Congo.

Avec 4,20m de haut, 16,9 m de longueur et 2,8m de largeur, ces locomotives ont nécessité la dextérité et le professionnalisme des équipes en vue de permettre la mise à la disposition du CFCO du matériel moteur ferroviaire, destiné à améliorer les capacités de traction du réseau ferroviaire congolais.

« Nous mettons à profit notre expertise logistique pour accompagner la croissance économique et le développement du corridor ferroviaire Pointe-Noire/Brazzaville. La manutention réussie de ces quatre locomotives doit permettre au CFCO la mise en œuvre de ses ambitions, relancer entre autres le transport de passagers » soutient Christophe PUJALTE, Directeur Régional Bolloré Transport & Logistics Congo.

En dépit des conditions météorologiques défavorables, les locomotives ont été mises à la disposition du CFCO dans le respect des recommandations du CFCO.

