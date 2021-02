Maroc : 34 projets approuvés pour un coût global de plus de 1,2 milliard de dollars

Un total de 34 projets a été examiné et approuvé par la commission des investissements au Maroc, réunie mercredi sous la présidence du chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani.D’un montant global de 1,26 milliard de dollars (11,3 milliards DH), ces projets devant permettre la création de 3.500 emplois directs et 5.819 emplois indirects, indique un communiqué du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’économie verte et numérique

La répartition des investissements par secteur fait ressortir le secteur du tourisme et loisirs arrive en tête avec 3,29 milliards DH (1 dollar = 8,95 DH), soit plus de 29% des investissements projetés, suivi par le secteur du transport et infrastructure avec 2,47 milliards DH et le secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur avec 2,27 milliards DH, alors que celui des énergies renouvelables et du dessalement d’eau de mer occupe la 4ème position avec 2 milliards DH.

Par répartition sectorielle des emplois, il ressort que le secteur du tourisme et loisirs est le principal pourvoyeur d’emplois, souligne la même source, notant que les projets relevant de ce secteur prévoient la création de 1.365 emplois directs soit 39% des emplois à créer.

Pour ce qui est de la répartition des investissements par région d’implantation, la région de Casablanca-Settat vient en première position avec 3,84 milliards, soit 34% des investissements projetés, suivie de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec des projets d’investissement de l’ordre de 3,39 milliards DH.

Avec 7,45 milliards les projets à capitaux marocains représentent la majeure partie des investissements projetés, soit près de 66%. Ces projets ont vu le jour dans le cadre de la mise en œuvre de grands projets dans les secteurs de l’industrie, de l’éducation et de l’enseignement supérieur et du tourisme et loisirs.

Les joint-ventures Maroc-France occupent le 2ème rang avec des investissements estimés à 2 milliards DH, soit plus de 17% du montant d’investissement global approuvé par la commission, suivis des investissements provenant des Emirats Arabes Unies avec 1,44 milliard DH.