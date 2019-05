Maroc : Adoption d’un décret portant application de la loi sur la lutte contre le dopage dans le domaine sportif

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi, un projet de décret portant application de la loi relative à la lutte contre le dopage dans le domaine sportif, un texte qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre par le Royaume du Maroc des dispositions de la Convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée par l’Unesco et signée à Paris en octobre 2005.Selon le ministre de la Jeunesse et des sports, ce projet de décret comprend 63 articles répartis en quatre axes relatifs à la nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence marocaine antidopage créée en vertu de cette loi, les conditions et les modalités de l’octroi d’autorisations d’usage des comprimés et des matières interdites à des fins de traitement pour les sportifs ou les animaux utilisés dans le domaine sportif, a précisé le Porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi à l’issue du Conseil d gouvernement.

Selon le porte-parole, le texte fixe également les modalités de l’opération de contrôle antidopage, étant donné que l’Agence marocaine antidopage programme et réalise des opérations de contrôle antidopage, procède à une évaluation des comprimés et des moyens interdits susceptibles d’être utilisés dans les activités sportives, tout en mettant en place un classement pertinent selon la priorité des activités sportives, des catégories des sportifs, des types de contrôle et des catégories des échantillons devant être pris pour la réalisation des analyses.

Le décret précise également les modalités et les cas des décisions disciplinaires prises contre les personnes ayant violé les règles de lutte contre le dopage, ainsi que les parties devant recevoir la décision disciplinaire émise par la commission disciplinaire.