Maroc-Algérie : « Le Maroc ne se laissera pas entraîner dans une guerre »

Accusé à plusieurs reprises de commettre des « actes hostiles », le Maroc n’est pas prêt de céder aux provocations d’Alger. « Si l’Algérie veut la guerre, le Maroc n’en veut pas. Le Maroc ne sera jamais entraîné dans une spirale de violence et de déstabilisation régionale », a déclaré une source marocaine informée en réaction à l’annonce par Alger de la mort de trois de ses ressortissants dans un bombardement au Sahara attribué à l’armée marocaine. « Si l’Algérie souhaite entraîner la région dans la guerre, à coups de provocations et de menaces, le Maroc ne suivra pas », a ajouté la même source, affirmant que Rabat « n’a jamais ciblé et ne ciblera jamais des citoyens algériens, quelles que soient les circonstances et les provocations ».

L’Algérie ne lésine plus sur les provocations à l’encontre de son voisin. Alger est allé jusqu’à accuser le Maroc d’être à l’origine des feux de forêt qui ont ravagé le nord du pays en août dernier.

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a brandi la menace d’un conflit armé si les « actes hostiles » du Maroc envers son pays continuaient.

« Certes, il n’est pas facile d’aller vers un affrontement direct, mais l’Algérie ira vers cette éventualité en cas d’extrême nécessité. […] Qui nous cherche, nous trouve », avait-il déclaré dans une interview accordée aux médias nationaux.

Plus récemment, le président algérien a décidé de ne pas renouveler le contrat d’exploitation de l’activité du gazoduc Maghreb-Europe (GME).

Une décision, dénoncée à l’échelle internationale, compte tenu de son impact sur certains pays européens, en particulier l’Espagne qui craint un manque d’approvisionnement en gaz naturel algérien.