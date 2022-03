Maroc : Appel à la création d’une plate-forme de commercialisation numérique des produits sahraouis

Par Hicham Alaoui — Le Forum des femmes sahraouies, organisé à Lâayoune, sous le thème « Leadership des femmes et autonomisation économique », a clôturé, ce jeudi, ses travaux par un appel pour la création d’une plate-forme de commercialisation numérique des produits sahraouis.Initiée par le Forum des femmes sahraouies pour le Développement et la Démocratie, cette rencontre a recommandé de promouvoir les activités des coopératives de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, de simplifier les procédures et de soutenir la mise en place de coopératives dans le domaine des services (emballage et accès au marché…), ainsi que d’organiser des expositions et foires régionales périodiques dans toutes les régions du Maroc.

Les participantes à ce Forum ont également recommandé la nécessité de reconsidérer certaines procédures administratives afin de faciliter les échanges commerciaux coopératifs aux niveaux arabe, africain et international, devant aboutir à la conclusion de partenariats institutionnels.

Lors des ateliers initiés dans le cadre de cet évènement, les participantes ont suivi de nombreuses expériences féminines marocaines, arabes et internationales de femmes leaders ayant réussi leur parcours d’entreprenariat dans moult domaines (commerce, hôtellerie, emballage, éducation….).

Les intervenantes ont souligné la nécessité d’inscrire ce Forum dans la durabilité et de l’ériger en un « marché coopératif africain, arabe et international » dans la perspective de créer un centre international ici à la ville marocaine de Lâayoune pour échanger les expériences et faciliter l’accès à la formation continue des femmes dans les domaines des coopératives productives.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part des femmes leaders marocaines, africaines, arabes et des Etats Unis d’Amérique, a constitué un espace pour promouvoir les coopératives féminines et renforcer leur esprit d’innovation dans le domaine de la valorisation des produits et commercialisation, notamment les coopératives opérant dans les domaines de l’agriculture, la pêche et l’artisanat.