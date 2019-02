Maroc: Benguerir abrite la première édition africaine du Solar Decathlon

La ville de Benguerir (258 km au Sud de Rabat) accueillera la première édition africaine du Solar Decathlon en septembre 2019, à l’initiative de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen).Créé à l’initiative du département de l’énergie américain (DOE), le Solar Decathlon est une compétition internationale des bâtiments verts, ouverte à des équipes universitaires pluridisciplinaires. Dans un cadre académique et sur une période entre 18 mois et 2 ans, les équipes participantes conçoivent, construisent puis exploitent des maisons solaires, écologiques et efficientes sur le plan énergétique.

La compétition récompense la meilleure réalisation de maison solaire évaluée au cours d’une dizaine d’épreuves.

Selon les organisateurs de l’événement, «les équipes participantes au Solar Decathlon Africa ont comme objectif la conception et la construction d’habitations durables à haute performance énergétique, écologique et utilisant l’énergie solaire comme unique source d’énergie. La compétition sera clôturée par un grand événement accueilli dans le village solaire de la plate-forme de recherche en efficacité énergétique, bâtiments verts et Réseaux intelligents : Green & Smart Building Park, en marge duquel les maisons seront évaluées par un jury international pendant que le village solaire sera visité par le grand public».

Cette édition africaine verra la participation de 20 équipes universitaires pluridisciplinaires regroupant 54 universités pluridisciplinaires, représentant 20 pays différents. Elles seront en compétition pour la construction de la meilleure maison solaire qui sera évaluée selon 10 critères: Architecture ; ingénierie et construction; intérêt commercial ; conditions de confort ; appareils électroménagers ; durabilité ; divertissement ; communication ; bilan énergétique ; innovation. Chaque équipe sera évaluée à la base de ces dix épreuves notées chacune sur 100. L’équipe cumulant le plus de points sera sacrée lauréate.

Le Solar Decathlon Africa vise à permettre à plus de mille étudiants universitaires, notamment africains, d’acquérir une expérience pratique et un savoir-faire dans le domaine de la construction durable, de l’efficacité énergétique et de l’intégration des énergies renouvelables dans le bâtiment. Cet évènement contribue aussi fortement à la recherche et développement dans ces mêmes domaines en mettant les étudiants participants en compétition et en les poussant vers plus de créativité et d’innovation pour se démarquer et atteindre l’excellence.