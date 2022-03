Maroc : Clôture en apothéose des 1ers Championnats scolaires de tennis et de tennis de table  

Par Hicham Alaoui — Les premiers championnats scolaires au niveau national du tennis et du tennis de table ont pris fin dimanche à Rabat, avec la consécration des vainqueurs des deux disciplines dans les catégories garçons et filles.Pour le tennis de table (simple/garçons), la première place est revenue à l’équipe de Casablanca, suivie de Rabat, alors que les écoles Casablanca/Rabat ont remporté la troisième place.

Côté filles, Casablanca s’est adjugée la 1ère et la 2ème places, alors que Souss-Massa a occupé la 3ème place.

Pour le tennis de table (doubles/garçons), la première marche du podium est revenue à Rabat suivie de Casablanca. La a 3ème position a été remportée par Souss-Massa et Béni-Mellal. Côté filles, Casablanca est arrivée en tête du classement suivie de Béni Mellal. La troisième place est revenue ex-aequo à Meknès et Souss Massa.

Dans l’épreuve du tennis, la région de l’Oriental a remporté la médaille d’or dans la catégorie garçons, suivie des régions Marrakech-Safi et Fès-Meknès.

Pour les filles, la région de Souss-Massa s’est adjugée le titre, suivie de la région de l’Oriental.

Dans une déclaration à APA, le Secrétaire général du ministère de ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Youssef Belqasmi, a indiqué que ce championnat constitue une occasion pour « identifier les talents, ce qui nous permettra de les accompagner et de les mettre à la disposition du sport d’élite pour gagner des médailles par la suite et monter sur podium sur les plans africain et international ».

« Pour accompagner ces talents il y a tout un travail qui se fait au niveau des établissements scolaires en coordination avec les fédérations », a-t-il fait savoir, ajoutant que le programme sport-étude permet d’associer les deux (établissements scolaires et fédé) et d’ailleurs le dernier résultat de la sélection nationale féminine scolaire de football qui a remporté le championnat d’Afrique à Kinshasa (19 et 20 février 2022), est un exemple plus concret ».

Pour lui, l’intégration du sport et du sport scolaire au sein du même ministère, a facilité la communication et la coordination avec l’ensemble des fédérations et permis une diversification de la pratique sport.

Placée sous le signe « le sport scolaire au service des talents et des futurs champions », cette première édition a été organisée par le ministère de ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports en partenariat avec les Fédérations royales marocaines de tennis et de tennis de table et avec le soutien de la Fédération royale marocaine des sports scolaires (FRMSS).