Maroc/Coupe du Trône : La Renaissance de Berkane décroche le deuxième titre de son histoire

La Renaissance sportive de Berkane a remporté la Coupe du Trône pour la saison 2021/2022 (0-0) en battant le Wydad de Casablanca, jeudi à Rabat, après 120 minutes de jeu cadenassé et un exercice de tirs au but intense (3-2).Cette finale a été marquée par une série de tentatives ratées de part et d’autre, avec un avantage pour les Berkanis qui ont su déstabiliser les Rouges avec un jeu ultra défensif mis en place par l’entraîneur de l’équipe, le congolais Florent Ibenge.

Une vraie déception pour les milliers de supporters du WAC qui se sont déplacés en masse à Rabat pour voir leur équipe soulever un troisième titre cette saison, la dixième Coupe du Trône de l’histoire du club.

Mais au final, c’est la RSB qui a eu le dernier mot lors de l’exercice des tirs au but.