Maroc/Covid-19 : Les essais du vaccin débuteront la semaine prochaine sur des volontaires (ministre)

Le ministre marocain de la Santé, Khalid Ait Taleb a indiqué que les essais d’un vaccin contre la Covid-19 porteront, dans un premier temps, sur des volontaires dès la semaine prochaine, ajoutant que les accords conclus permettront au Maroc d’avoir son propre vaccin dans les meilleurs délais.Cette déclaration à la presse a été faite à l’issue de la cérémonie signature via vidéo-conférence, simultanément à Rabat et à Pékin, des accords entre le Maroc et le laboratoire chinois CNBG portant sur des essais cliniques du vaccin anti-Covid-19.

Convaincu que le retour à la situation normale d’avant-covid ne se fera qu’avec un vaccin, le ministre a souligné que ce vaccin est très prometteur puisqu’il a déjà été approuvé par plusieurs pays.

Pour lui, la collaboration maroco-chinoise permettra au Royaume d’assurer au citoyen marocain d’être parmi les premiers servis en matière de vaccination contre le coronavirus, ajoutant que le Maroc sera à même, probablement très prochainement, de produire un vaccin dans le cadre d’échange d’expertise entre Rabat et Pékin.

Notons que le laboratoire chinois, bien soutenu par les autorités de Pékin, a signé des accords similaires avec les Emirats et le Pérou.

Pour rappel, Sinopharm CNBG a développé un vaccin candidat contre le coronavirus qui semble être sûr et a déclenché des réponses immunitaires basées sur des anticorps, lors des essais cliniques précoces et intermédiaires.

Le test n’a provoqué aucun effet secondaire grave, selon un article publié jeudi dans le Journal de l’American Medical Association (JAMA) par des scientifiques qui font partie de la China Sinopharm et d’autres autorités de contrôle des maladies et instituts de recherche basés en Chine.

En juillet dernier, le président de China Sinopharm avait en effet déclaré qu’un vaccin potentiel pourrait être prêt d’ici la fin de l’année et que les tests de phase 3 devraient être achevés dans environ trois mois.