Maroc/Covid-19 : près de 15 millions de personnes vaccinées

Un total de 14.981.732 de personnes a reçu la première dose du vaccin contre la COVID-19, a indiqué vendredi le ministère marocain de la Santé dans son bulletin quotidien, précisant que 10.870.130 personnes se sont vu administrer la deuxième dose du vaccin.Alors que les opérations d’approvisionnement des vaccins anti-Covid vont bon train, le Maroc ambitionne d’immuniser plus de 30 millions d’habitants (66 millions de doses de vaccins commandées) de manière gratuite, en vue de réduire puis éliminer les cas de contamination et les décès dus à la pandémie du nouveau coronavirus, après l’élargissement de la vaccination aux 25 ans et plus.

Aujourd’hui, le Royaume a recensé 11.358 nouvelles infections en 24 heures, pour un total de 676.683 cas confirmés à la Covid-19, dont 10.163 décès (+76) et 598.958 personnes guéries (+8.916).